Подмосковные спортсмены стали обладателями Кубка России по волейболу на снегу

Подмосковный женский клуб «Заречье-Одинцово» стал обладателем Кубка России по волейболу на снегу. Кубок России по «снежному» волейболу проходил в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Организатором соревнований выступает Всероссийская федерация волейбола, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале спортсменки «Заречье-Одинцово» обыграли принципиального соперника и действующего чемпиона страны калининградский клуб «Локомотив», который стал бронзовым призером. В решающем матче за главный трофей турнира подмосковные волейболистки одержали победу над брянским клубом «Спартак» и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

«Одно могу сказать — наконец-то! Это был очень сложный сезон: уровень волейбола на снегу поднялся просто до небес, все матчи были интересными, но очень тяжелыми. Мы по ходу этого сезона не выиграли ни одного этапа — это для нас первое «золото» за восемь турниров, представляете? Поэтому сейчас слов нет — одни эмоции», — поделилась впечатлениями волейболистка «Заречье-Одинцово» Дарья Павлова.

В составе подмосковной команды под руководством тренера Натальи Урядовой выступали спортсменки Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Анастасия Барсук.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.