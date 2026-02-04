Подмосковные сноубордисты завоевали золото и бронзу на этапе Кубка России в Миассе

Спортсмены из Московской области выиграли золото и бронзу на III этапе Кубка России по сноуборду, который проходит с 1 по 5 февраля 2026 года в Миассе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На III этапе Кубка России по сноуборду в Миассе представители Московской области завоевали две медали. В мужских соревнованиях по сноуборд-кроссу победу одержал Арсений Томин из областного центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра). Второе и третье места заняли спортсмены из Красноярского края и Новосибирской области.

«Удивительно проходила моя старт-секция, в принципе. Это было чрезвычайно быстро. Я даже сам был удивлен. И трасса, видимо, подходящая для меня. Я в целом доволен, у меня все сегодня очень замечательно получалось. В большом финале однозначно надо уезжать первым в любом случае, и уже дальше продолжать лидировать», — прокомментировал свою победу Арсений Томин.

В женских соревнованиях по сноуборд-кроссу бронзовую медаль завоевала Анастасия Привалова, также представляющая Московскую область. Первое место заняла спортсменка из Красноярского края, второе — представительница Магаданской области.

«Надеялась, конечно, получше проехать. В плане технических моментов еще работать и работать. Стараюсь побольше кушать. А то с этим у меня тоже проблемы, чтоб потяжелее быть. А то не разгоняет меня так, как бы хотелось», — рассказала Анастасия Привалова.

Соревнования проходят на горнолыжном комплексе «Солнечная Долина» в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.