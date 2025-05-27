Подмосковные синхронистки взяли пять медалей на соревнованиях во Владивостоке

Спортсменки сборной Московской области завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Тихоокеанская русалочка» среди девушек 13-15 лет и юношей 13-16 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В дисциплине «Фигуры» золото в активе Анны Даниловой, серебро — у Марии Чечель. В дисциплине «Соло» первое место вновь заняла Анна Данилова. В дисциплине «Дуэт» лучшими стали Анна Данилова и Мария Чечель. И заключительную золотую медаль завоевала сборная Московской области в дисциплине «Комби».

В составе команды региона выступали Мария Боярская, Диана Воробьева, Александра Дубцова, Елизавета Игнатенко, Дарья Кожевникова, Виктория Комур, София Любимова, Анна Люосева, Вероника Ткаченко и Мария Чечель.

«Это был просто замечательный старт в прекрасном городе Владивосток! Прилететь на другой конец нашей необъятной Родины и выиграть — дорогого стоит. Благодарю спортсменок за профессионализм и мастерство. Успели и поработать и посмотреть красоту города. Огромное спасибо спортивной школе олимпийского резерва по водным видам спорта Московской области за такую возможность», — сказала тренер сборной Подмосковья Полина Прощенко.

Московскую область на данных соревнованиях представляли спортсменки СШОР по водным видам спорта и Училища олимпийского резерва № 4 из Чехова. Тренируют спортсменок Оксана Самохвалова и Полина Прощенко.

Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Тихоокенская русалочка» прошли во Владивостоке впервые. За медали боролись более 200 спортсменов из 10 субъектов Российской Федерации.

Соревнования прошли с 22 по 24 мая и проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.