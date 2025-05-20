Подмосковные школьницы взяли бронзу на играх школьных спортклубов по баскетболу

Во Всероссийском детском центре «Смена» продолжается всероссийский этап спортивных игр школьных спортивных клубов. Команда школы № 32 городского округа Мытищи, представляющая Московскую область, завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по баскетболу 3×3 среди девушек, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Ранее юношеская команда этой же школы одержала победу в аналогичных соревнованиях. Благодаря этим результатам Московская область стала победителем общекомандного зачета по баскетболу 3×3 на Всероссийском уровне.

Всероссийские спортивные игры — это не просто соревнования, а возможность для школьников раскрыть свой потенциал, укрепить здоровье и обрести новых друзей.

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Все лучшее — детям» национального проекта «Молодежь и дети» и способствует популяризации физической культуры и спорта среди молодежи.

Всероссийский этап продлится до 24 мая. По итогам всех соревнований победители и призеры будут награждены медалями, кубками и ценными призами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.