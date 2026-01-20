Подмосковные рапиристки завоевали бронзу на Кубке мира среди юниоров в Тбилиси

Три спортсменки из Подмосковья в составе сборной России заняли третье место на этапе Кубка мира-2026 по рапире среди юниоров и кадетов, который прошел 17 и 18 января в Тбилиси, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе национальной команды выступили подмосковные рапиристки Ирина Зорина, Милана Левчук и Стефания Часовникова, а также Дарья Коржова из Курской области. Все три спортсменки из Подмосковья представляют УОР №1 города Краснознаменск.

На старте соревнований сборная России обыграла команду Молдавии со счетом 45:29. В четвертьфинале российские рапиристки встретились с командой Китая, занимающей третье место в рейтинге FIE. После отставания в шесть уколов перед финальными боями Милана Левчук и Стефания Часовникова смогли переломить ход встречи и принесли победу сборной России — 41:40.

В полуфинале россиянки уступили сборной США, занимающей второе место в мировом рейтинге. В матче за третье место команда России, в составе которой выступали подмосковные спортсменки, уверенно победила сборную Венгрии.

Ранее на этапе Кубка мира среди шпажистов представитель Московской области Аркадий Кардава стал победителем личных соревнований, а Лилана Черчесова завоевала бронзу в личных и командных состязаниях по женской шпаге. Эти соревнования прошли в Бахрейне 17 и 18 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.