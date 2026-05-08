Подмосковные метатели выиграли семь медалей на турнире в Сочи

Сборная Московской области завоевала семь медалей на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь», которые прошли 6 и 7 мая 2026 года в Сочи. В активе команды четыре золота, одно серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальный день турнира представители Подмосковья взяли три золотые и одну бронзовую награды. Победительницей в метании копья среди юниорок до 23 лет стала Варвара Судоплатова из областного Центра олимпийских видов спорта. Она показала результат 54,70 метра, опередив соперниц из Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Золото в метании копья среди мужчин выиграл Николай Орлов с результатом 77,75 метра. Второе место занял спортсмен из Краснодарского края, третье — представитель Санкт-Петербурга. Еще одну золотую медаль в метании диска принес Александр Добренький, отправивший снаряд на 53,18 метра. Серебро в этой дисциплине досталось атлету из Ростовской области.

Бронзовым призером в метании молота среди мужчин стал Николай Андрюхин из СШОР «Метеор» в Жуковском. Его результат — 67,28 метра. Ранее на турнире золото в метании молота среди юниорок до 23 лет завоевала Юлия Кулагина, серебро среди женщин выиграла Алисия Наумова, а Анастасия Шкуратова стала третьей.

Всероссийские соревнования «Богатырь» прошли в рамках федеральной программы «Спорт России». В Сочи выступили 189 спортсменов из 26 регионов страны, которые разыграли награды в метании молота, копья и диска, а также в толкании ядра.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.