Подмосковные конькобежцы завоевали 9 медалей на Кубке России

Команда Московской области завоевала девять медалей III этапа Кубка России и Всероссийских соревнований по шорт-треку. В копилке коломенских спортсменов четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Две золотые и одну серебряную медаль в личных соревнованиях в рамках Кубка России завоевала Фаиля Аймалетдинова. Она стала лучшей на дистанциях 1500 м и 1000 м, а также финишировала второй в старте на 500 м. Также на 1000-метровой дистанции бронзовым призером стала еще одна представительница Московской области Аделина Доколина.

В женской эстафете на 3000 м подмосковная команда заняла второе место. В составе четверки выступили Фаиля Аймалетдинова, Аделина Доколина, Анастасия Данилова и Анастасия Краснокутская.

В рамках всероссийских соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялись Анна Козулина, Алиса Руссу, Егор Чекмарев и Сергей Тремаскин. Они стали лучшими в смешанной эстафете на дистанции 3000 м.

Также Егор Чекмарев стал победителем в многоборье среди юниоров. А соревнования юниорок принесли сборной Московской области «серебро» и «бронзу», которые завоевали Алиса Руссу и Вероника Шарай соответственно.

III этап Кубка России и всероссийские соревнования по шорт-треку проходили с 20 по 23 ноября 2025 года в Новоуральске (Свердловская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». IV этап пройдет 18–20 января 2026 в Саранске. V заключительный этап Кубка среди мужчин и женщин состоится с 13 по 15 февраля 2026 в Челябинске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.