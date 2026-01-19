Подмосковные команды по волейболу сыграли вничью в хоккее 17 января 2026 года

Подмосковные команды приняли участие в соревнованиях по волейболу и хоккею 17 января 2026 года, одержав победу в женском волейболе и уступив в серии буллитов в хоккейном матче, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В выходные 17 и 18 января 2026 года подмосковные команды выступили на соревнованиях по игровым видам спорта. Женская команда «Заречье-Одинцово» в чемпионате России Суперлиги по волейболу одержала выездную победу над красноярским «Енисеем» со счетом 3:1. Матч проходил в сложных погодных условиях, однако спортсменки смогли повторить успех предыдущей встречи.

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков отметил, что результат был необходим команде после обидного домашнего поражения. Он подчеркнул, что несмотря на неуверенность в третьей партии, команда справилась с задачей.

В этот же день на «Арене Мытищи» прошел матч регулярного чемпионата МХЛ между подмосковным «Атлантом» и московским «Спартаком МАХ». Основное время и овертайм завершились вничью, а в серии буллитов победу одержал «Спартак МАХ». Для «Атланта» это была первая серия буллитов в сезоне.

Главный тренер ХК «Атлант» Александр Прокопьев выразил недовольство игрой нападающих и отметил, что без голов невозможно выиграть матч.

Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.