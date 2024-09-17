сегодня в 12:58

Подмосковные керлингисты взяли две медали на Кубке России

Два подмосковных дуэта стали обладателями золотой и серебряной наград на Кубке России по керлингу среди смешанных пар, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями соревнований стал тандем «Московская область-1», в составе которого выступали Анастасия Москалева и Кирилл Суворов. «Серебро» завоевала пара Дарьи Морозовой и Михаила Васькова, представлявшая команду «Московская область-2». На третьем месте расположились спортсмены из Иркутской области.

В состязаниях приняли участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Иркутской области, Новосибирской области, Красноярского края и Удмуртской Республики.

По регламенту на первом этапе команды были поделены на 4 группы по 5 команд в каждой, сыграли по круговой системе. На втором этапе соревнований команды провели четвертьфиналы, полуфиналы и финальные игры.

Отметим, что ранее подмосковный квартет в составе Анастасии Москалевой, Кирилла Суворова, Дарьи Морозовой и Михаила Васькова стал лучшим из 16 коллективов на Кубке России среди смешанных команд.

Кубок России по керлингу среди смешанных пар проходил с 11 по 16 сентября 2024 года в Новосибирске.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.