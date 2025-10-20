Подмосковные боксеры завоевали золотые медали на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро

С 14 по 19 октября в Рио-де-Жанейро состоялся второй клубный чемпионат мира по боксу CISM. В составе команды ЦСКА успешно выступили подмосковные спортсмены, которые поднялись на высшую ступень пьедестала и завоевали золотые медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В соревнованиях приняли участие Константин Опольский, студент 4-го курса исторического факультета Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ) и член сборной России по боксу, а также Володя Мнацаканян, выпускник университета 2024 года, мастер спорта международного класса по боксу, победитель первенства Европы, бронзовый призер чемпионата мира среди военнослужащих, серебряный призер клубного чемпионата мира, победитель игр БРИКС, чемпион России. Оба боксера продемонстрировали высокий уровень мастерства, став первыми в своих весовых категориях: Константин Опольский в категории до 63,5 кг и Володя Мнацаканян в категории до 52 кг.

В ведомстве добавили, что Международный совет военного спорта (CISM) был основан 18 февраля 1948 года во Франции и на сегодняшний день входит в число крупнейших междисциплинарных спортивных организаций в мировом масштабе.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тысяч программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.