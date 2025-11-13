Подмосковная спортсменка завоевала серебро чемпионата РФ по маунтинбайку

Воспитанница подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Александра Ушакова вошла в тройку лучших в дисциплине «гонка в гору», финишировав второй. Первое место заняла спортсменка из Санкт-Петербурга, а бронзовую медаль завоевала представительница Республики Удмуртия.

Чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине «гонка в гору» прошел 12 ноября 2025 года в Архипо-Осиповке (Краснодарский край) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Маунтинбайк — вид спорта, включающий езду на велосипеде по бездорожью, обычно по пересеченной местности с помощью специального оборудованного горного или гибридного дорожного велосипеда. Самостоятельным видом спорта маунтинбайк стал в 1940-х годах, а первый чемпионат прошел в 1950 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.