Подмосковная спортсменка завоевала бронзу на Всемирных играх в Китае

Спортсменка из Воскресенска Нина Сердюк стала бронзовым призером на XII Всемирных играх в дисциплине «самбо», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница Подмосковья Нина Сердюк уверенно прошла этапы соревнований, одержав победу в первой схватке и дойдя до полуфинала, где уступила сопернице из Монголии. В поединке за третье место воскресенская самбистка одержала победу над спортсменкой из Белоруссии.

Отметим, что в 2025 году впервые за более чем три десятилетия в программу Всемирных игр был включен российский национальный вид спорта «самбо».

На соревнованиях в Китае в составе национальной сборной выступали две подмосковные спортсменки (в самбо и ушу). Медаль Нины Сердюк стала единственной наградой Московской области.

Всего во Всемирных играх участвуют порядка 4 тыс. спортсменов из 117 стран. Соревнования проходят с 7 по 17 августа в городе Чэнду в Китае. На них разыгрываются более 250 комплектов наград в 34 видах спорта. В составе сборной России выступают 32 атлета в девяти видах спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.