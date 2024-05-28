Подмосковная спортсменка выиграла III этап Кубка России по BMX-фристайлу

сегодня в 19:45

Спортсменка из Московской области Татьяна Корабельщикова стала победителем III этапа Кубка России по BMX-фристайлу в олимпийский дисциплине «парк» среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Представительница подмосковного училища олимпийского резерва № 1 набрала 90 баллов, обогнав Дарью Ризаеву из Самарской области и Софью Чернявскую из Москвы. Для Татьяны Корабельщиковой эта победа стала первой на Кубке России.

У женщин три этапа выиграли разные гонщицы.

Третий этап Кубка России и всероссийские соревнования по BMX-фристайлу в дисциплине «парк» прошли в Ростове-на-Дону на территории спортивного комплекса Гребного канала «Дон».

В турнирах приняли участие 60 райдеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Крыма, Московской области, Краснодара, Калининграда, Самары и Ростова-на-Дону.

Соревнования прошли в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.