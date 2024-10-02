Подмосковная сборная заняла второе место на первенстве России по самбо
Фото - © Всероссийская федерация самбо
Представители Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве России по боевому самбо. Данный результат позволил сборной региона занять второе место в общекомандном зачете первенства страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
На первом месте сборная Нижегородской области, на третьем — команда Москвы.
Победителем турнира в весовой категории до 71 килограмма стал самбист из городского округа Королев Отарий Гиоргадзе. В этом же весе замкнул тройку призеров еще один представитель Королева Никита Харыбин.
В категории до 64 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялся Амин Ермолаев из Королева. Также второе место в весе свыше 98 килограммов занял Матвей Смирнов из городского округа Воскресенск.
Кроме того, обладателем бронзовой награды стал Владислав Лисаев из Королева, выступавший в весовой категории до 98 килограммов. Еще одно третье место в весе до 88 килограммов на счету Александра Генералова из городского округа Мытищи.
Первенство России по боевому самбо среди юношей от 16 до 18 лет прошло в городе Кстово. В турнире принимали участие свыше 300 спортсменов более чем из 50 регионов РФ.
Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.