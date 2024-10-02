Подмосковная сборная заняла второе место на первенстве России по самбо

Представители Подмосковья завоевали шесть медалей на первенстве России по боевому самбо. Данный результат позволил сборной региона занять второе место в общекомандном зачете первенства страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На первом месте сборная Нижегородской области, на третьем — команда Москвы.

​Победителем турнира в весовой категории до 71 килограмма стал самбист из городского округа Королев Отарий Гиоргадзе. В этом же весе замкнул тройку призеров еще один представитель Королева Никита Харыбин.

​В категории до 64 килограммов на вторую ступень пьедестала поднялся Амин Ермолаев из Королева. Также второе место в весе свыше 98 килограммов занял Матвей Смирнов из городского округа Воскресенск.

​Кроме того, обладателем бронзовой награды стал Владислав Лисаев из Королева, выступавший в весовой категории до 98 килограммов. Еще одно третье место в весе до 88 килограммов на счету Александра Генералова из городского округа Мытищи.

​Первенство России по боевому самбо среди юношей от 16 до 18 лет прошло в городе Кстово. В турнире принимали участие свыше 300 спортсменов более чем из 50 регионов РФ.

​Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.