Подмосковная сборная по софтболу стала 2-й на Спартакиаде молодежи РФ

Команда Московской области заняла второе общекомандное место на соревнованиях по софтболу среди юниорок в рамках VI летней Спартакиады молодежи России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В первом матче соревнований сборная Московской области победила команду Ростовской области со счетом 15:0. Затем, во второй встрече, подмосковные спортсменки с таким же счетом одолели соперниц из Свердловской области. Третье противостояние также завершилось в пользу Московской области. На этот раз была повержена сборная Краснодарского края — 13:0. К победной серии удалось добавить еще две успешных игры: с командой Республики Крым — 14:0, и командой Москвы — 4:3.

В финале Спартакиады сборная Московской области снова встретилась со сборной Москвы, но на сей раз удачливее оказались столичные софтболистки. Матч за золотые медали завершился со счетом 1:2 в пользу москвичек. Почетное третье место турнира заняли представительницы Республики Крым.

​Обладательницами серебряных медалей стали: Ксения Агапова, Вероника Долганова, Елена Долганова, Диана Долгова, Ирина Епифанова, Антонина Ильина, Полина Ильина, Арина Касаткина, Татьяна Каширина, Дарья Кобылкина, Полина Колван, Карина Ломова, Яна Петрова, Ольга Ткаля, Варвара Третьякова и Надежда Черникова. Спортсменки представляют Одинцовский городской округ и Рузский муниципальный округ.

​Соревнования по софтболу в рамках VI летней Спартакиады молодежи России проходили в городе Крымск Краснодарского края с 1 по 7 августа. В них приняли участие свыше 150 спортсменов из 10 регионов РФ.

По результатам 40 из 66 зачетных дисциплин Спартакиады молодежи России Московская область занимает третье место, уступая Москве и Санкт-Петербургу в общекомандном зачете среди субъектов РФ. Спартакиада организована в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

