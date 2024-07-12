Подмосковная Live Арена 20 июля примет бой Исмаилов-Минеев

В Одинцовском городском округе на Live Арене 20 июля пройдет вечер профессионального бокса, где в главном бою сразятся Магомед Исмаилов и Владимир Минеев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Главный бой вечера состоится по правилам профессионального бокса в формате восьми раундов по три минуты. Всего в программе турнира запланировано девять поединков. Событие будет транслироваться в более чем 10 странах мира. Также посетить Live Арену и увидеть бой своими глазами смогут более 11 тыс. зрителей.

Первый бой Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова состоялся в 2018 году на турнире Fight nights-90 в Москве и стал одним из главных событий российского MMA. Соперники провели в октагоне все пять раундов, по итогам которых судьи обьявили ничью.

Второй бой состоялся в 2021 году. В третьем раунде поединка Владимир Минеев нокаутировал Магомеда Исмаилова. 20 июля 2024 года зрители смогут увидеть третью встречу прославленных бойцов.

​Официальная трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 18:00 по московскому времени.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.