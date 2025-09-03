Подмосковная команда выступит на Кубке по следж-хоккею

Команда ветеранов СВО «Гвардия» из Московской области примет участие в турнире по следж-хоккею «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях примут участие шесть следж-хоккейный команд из разных регионов России, сформированных из ветеранов боевых действий: СХК «Гвардия» (Московская область), СХК «Союз» (Владивосток), а также сборные команды Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской и Сахалинской областей.

Соревнования пройдут в два этапа. По результатам жеребьевки команды сыграют в двух группах, после чего состоятся полуфинальные матчи. Решающие игры турнира за призовые места продут 6 сентября.

Турнир организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» при поддержке Министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Приморского края в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Соревнования пройдут в многофункциональном концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена» во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума с 4 по 6 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.