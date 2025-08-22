Подмосковная команда стартовала на чемпионате РФ по следж-хоккею с победы

Подмосковная следж-хоккейная команда «Гвардия», состоящая из ветеранов СВО, в первом матче на чемпионате России обыграла соперников из Ростовской области со счетом 6:0, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В первом круге Лиги Героев чемпионата России по следж-хоккею спорта лиц с ПОДА принимают участие 10 команд: «Гвардия» (Московская область), «Донской рубеж» (Ростовская область), «Лада» (Тольятти), «Союз» (Приморский край), ЮСКА (ХМАО), «Омские крылья» Омская область, СКА (Санкт-Петербург), «Татсиб» (Республика Татарстан), «Мужество» (Москва) и «Северный ветер» (Ленинградская область).

Первую игру подмосковная «Гвардия» провела с командой из Ростовской области «Донской рубеж». Представители Московской области обыграли соперников с «сухим» счетом 6:0.

«Парни готовились к турниру очень серьезно. Это уже не первые всероссийские соревнования для команды, и спортсмены понимают всю ответственность. Первая игра прошла хорошо, завершили встречу с большим преимуществом. У ребят есть дух, есть настрой. Будем выходить и побеждать», — прокомментировал старт чемпионата России начальник команды «Гвардия» Михаил Трофимов.

23 августа подмосковная «Гвардия» проведет второй матч в рамках чемпионата России с московской командой «Мужество».

Чемпионат России по следж-хоккею 2025/2026 проходит в двух лигах — Высшая лига и Лига Героев. В каждой лиге в первом круге выступают по 10 команд.

Команда по следж-хоккею «Гвардия» была создана в 2024 году. Инициативу создания команды «Гвардия» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также федеральное и региональное министерства спорта. Коллектив игроков сформирован из участников специальной военной операции. Домашняя арена «Гвардии» — «Орион-Технопул» — первый ледовый дворец в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Он был открыт в феврале 2024 года.

Тренирует хоккеистов «Гвардии» Вадим Троицкий. 15 лет назад он стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс», ставшей базовой командой для сборной России на паралимпийских играх.

Чемпионат России по следж-хоккею проходит с 22 по 27 августа 2025 года в Дзержинске (Нижегородская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

