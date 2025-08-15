Подмосковная команда стала бронзовым призером чемпионата России по маунтинбайку

сегодня в 14:14

Сборная Московской области завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по велосипедному спорту (маунтинбайк), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды Подмосковья на чемпионате России выступили Даниил Осипов, Роман Северов, Софья Богуненко, Ангелина Судакова, Кирилл Серяков и Дарья Картинина. Спортсмены приняли участие в соревнованиях в дисциплине «эстафета». По итогам турнира представители Московской области стали бронзовыми призерами. Региональные велогонщики тренируются в СШОР по велоспорту в городском округе Мытищи.

Победители в этих стартах представители Санкт-Петербурга. На втором месте расположилась команда из Москвы.

Чемпионат России по велосипедному спорту (маунтинбайк) проходил с 13 по 15 августа 2025 года в селе Нечкино (Удмуртская Республика) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.