Подмосковная «Единая Россия» поздравила жителей с Всероссийским Днем самбо

День самбо отмечается в России 16 ноября. Центральным мероприятием в этот день стал Федеральный форум по самбо в Уфе, который состоялся в рамках федерального партийного проекта «Zа Самбо». Форум собрал более 600 участников со всей страны для обсуждения ключевых вопросов развития самбо и патриотического воспитания молодежи. В Подмосковье центральной площадкой проведения стали Мытищи. Там во Дворце единоборств прошли региональные соревнования по самбо, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Сам проект «Zа Самбо» активно реализуется на территории Московской области. По словам секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, все больше образовательных учреждений Подмосковья присоединяются к проекту, который нашел отклик в сердцах большого числа подростков и в полную силу набирает обороты.

В свою очередь, Министр физической культуры и спорта Московской области, председатель общественного совета партийного проекта «Za Самбо» в Подмосковье Дмитрий Абаренов отметил, что самбо входит в число самых популярных видов спорта в регионе.

«В Московской области самбо занимаются более 17 тысяч спортсменов. В 2024 году на территории региона запланировано 32 мероприятия, большинство из которых уже проведены. Регулярно проходят мероприятия патриотической направленности, открытые тренировки и мастер-классы. Помимо этого, в рамках партийного проекта „Za самбо“ в регионе активно реализуется „Самбо в парках“, „Самбо в вузах“, „Самбо в школах“. Только в последнем из них уже задействовано 49 школ», — рассказал Абаренов.

Отметим, что в этом году в рамках партийного проекта при содействии Федерации самбо подмосковный вуз РУК открыл зал самбо.

Президент Федерации самбо Московской области, региональный координатор партпроекта «Za Самбо» Сергей Фомкин отметил, что в последние годы регион также является одним из лидеров развития вида спорта самбо в стране.

«Ежегодно более 3 тысяч самбистов подмосковного региона активно участвуют в официальных соревнованиях разного уровня. Наша главная задача — популяризировать национальный вид борьбы. А для этого мы создаем все возможные условия для наших спортсменов — оборудованные современные залы, опытных тренеров, а также площадки для проведения соревнований. Самбо учит не просто защищать себя, но и развивает физическую силу, твердость характера. Мы знаем много примеров успешных, сильных духом людей, которые занимались этим видом спорта. Самый яркий из них — наш Президент», — подытожил Фомкин.

В этот день в Подмосковье прошла серия мероприятий и открытых тренировок. В частности, в Можайске стартовали соревнования в честь Дня самбо. Юных самбистов и их тренеров перед началом соревнований поздравили депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев, депутаты фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Zа самбо» Валерий Нагулин, чемпионка мира по самбо Карина Черевань, а также российская самбистка и дзюдоистка, чемпионка мира по самбо Анастасия Шинкаренко.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

«Дорогие друзья, от всей души хочу вас поздравить с Днем самбо. На соревнованиях присутствуют спортсмены Смоленска, Брянска и других городов. Сегодня не просто соревнования, а праздник спорта. Самбо популярно не только благодаря труду спортсменов, но и воинов на поле боя. Мне тоже близко самбо, я служил в ВДВ и имею звание кандидата в мастера спорта. Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, спортивных достижений самого высокого уровня и, конечно, мирного неба», — сказал Владимир Вшивцев.

Мастер-класс по самбо состоялся в Щелкове. В манеже универсального спортивного комплекса «Подмосковье» местное отделение партии «Единая Россия» совместно со спортивным клубом «Самбо 21 век» организовало мастер-класс по самбо для семей участников СВО, молодогвардейцев и студентов Щелковского колледжа. Участники получили уникальную возможность ознакомиться с основными приемами самбо, а также отработать некоторые элементы самообороны.

Местный координатор партийного проекта «Za самбо» Николай Павлов по поручению секретаря местного отделения партии, главы округа Андрея Булгакова вручил награды руководителю спортивного клуба «Самбо 21 век», мастеру спорта по самбо Андрею Буланцову и кандидатам в мастера спорта России по самбо Сергею Лежебокову и Тимофею Гандрабуре. Таким образом был отмечен их вклад в развитие самбо и реализацию партийного проекта. Сергей и Тимофей — победители первенств Московской области, Центрального федерального округа и Всероссийских турниров.

«Такой формат мероприятий не только способствует популяризации самбо, но и укрепляет связи между различными слоями общества, поддерживая дух единства и патриотизма. Всероссийский день самбо подчеркивает важность этой дисциплины как средства патриотического воспитания молодежи, формирования здорового образа жизни. В рамках проекта у нас проходят мастер-классы, показательные выступления и соревнования», — поделился Николай Павлов.

Краснознаменские единороссы провели мастер-класс по самбо. По случаю праздника депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Краснознаменск, координатор проекта «Zа Самбо», тренер военно-спортивного клуба «Пограничник» Сергей Орлов и сторонники партии «Единая Россия» организовали мастер-класс для детей по подготовке и представлению нормативов комплекса ГТО по самбо. Юношам показали приемы самостраховки, а также самозащиты в различных ситуациях.

«Самбо объединяет приемы из многих спортивных и национальных единоборств. Техники захватов, бросков и партерных приемов делают его уникальным и многообразным. Оно стало основой для формирования сильных спортсменов, которые добиваются высоких результатов на международной арене. Российские самбисты неоднократно демонстрировали блестящие результаты на чемпионатах мира и Олимпийских играх», — заключил Сергей Орлов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.