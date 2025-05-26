Подмосковье попало в десятку лучших на спортиграх школьных клубов

Во Всероссийском детском центре «Смена» завершились финальные соревнования Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов для детей от 13 до 14 лет. Команда Московской области вошла в десятку сильнейших команд России, заняв 6-е место. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

Участие в играх приняли более 700 ребят из 62 регионов России. Они соревновались в легкой атлетике, шашках, самбо, баскетболе, мини-футболе и спортивном квесте «Дорогами победы».

«Подмосковье на Всероссийском этапе представляли юные баскетболисты школы № 32 городского округа Мытищи. Команда завоевала золото в соревнованиях по баскетболу 3×3 среди юношей и бронзу в аналогичных соревнованиях среди девушек», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках программы участники игр также посетили мастер-классы и мотивационные встречи с известными спортсменами и приняли участие в спортивных активностях.

Мероприятие организовано Минпросвещения России и Общественно-государственным физкультурно-спортивным объединением «Юность России» в рамках реализации федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.