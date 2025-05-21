Победителю футбольного конкурса в Люберцах вручили велосипед

Победителя и призёров конкурса «Моя футбольная команда, мои Люберцы» наградили перед матчем V тура чемпионата Московской области, сообщили в пресс-службе округа.

«Конкурс „Моя футбольная команда, мои Люберцы“ был инициирован Федерацией футбола округа совместно с ФК „Люберцы“. Он проходил с 1 по 15 апреля. Для участия необходимо было предоставить рисунки, посвященные футбольной команде „Люберцы“, — отметил президент Федерации футбола городского округа Сергей Стрекаловский.

Победителем стала ученица гимназии № 16 «Интерес» Алиса Кокоха. Перед матчем V тура вместе с футболистами ей вручили ей подарок — велосипед. Девушкам, занявшим второе и третье места, — Злате Нечаевой и Инджи Гулиевой — вручили самокаты.

На построение спортсмены вышли в футболках, на которых были изображены рисунки девушек, победивших в конкурсе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.