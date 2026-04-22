Пловцы Подмосковья взяли три медали на Кубке России

Спортсмены Московской области завоевали золото и две бронзы в финале Кубка России по плаванию, который прошел с 17 по 21 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге. Награды команде принесли Александр Степанов, Герман Зажирский и Роман Акимов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем выиграл Александр Степанов, представляющий областной Центр олимпийских видов спорта. Серебро и бронзу в этом виде программы завоевали пловцы из Ростовской и Волгоградской областей.

Бронзовым призером на дистанции 200 метров баттерфляем стал Герман Зажирский из Центра олимпийских видов спорта в Мытищах. Победу и второе место заняли спортсмены из Самарской и Пензенской областей.

Еще одну бронзовую награду Подмосковью принес Роман Акимов, также представляющий мытищинский центр. Он поднялся на пьедестал по итогам заплыва на 200 метров вольным стилем. Золото и серебро в этой дисциплине выиграли пловцы из Волгоградской области и Москвы.

Финал Кубка России объединил более 70 команд из регионов страны. Спортсмены разыгрывают 42 комплекта медалей и путевки на чемпионат Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже. Турнир проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.