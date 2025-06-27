Пловцы из Серпухова получили 20 медалей на областном турнире

Команда города Серпухов МБУ ДО «СШ „Звезда“ приняла участие в Московских областных соревнованиях по плаванию „RUZA-CUP „Руза заповедная“ III этап. Соревнования проходили в „ДВВС Руза“ (г. Руза) и собрали спортсменов не только из Москвы и Подмосковья, но и приглашенных гостей из других регионов России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях участвовало 860 спортсменов из 87 клубов, Серпухов представляли 38 спортсменов. Каждый участник мог стартовать неограниченное количество дистанций. К участию допускались девушки не моложе 2015 года рождения и юноши не моложе 2013 года рождения.

Призерами соревнований стали Елена Камальдинова, Анастасия Осипова, Александра Семичаснова, Екатерина Иванникова, Ярослав Яковенко, Артём Кожихов, Александр Ровба, Алишер Садуллоев, Иван Гуров, Владимир Зуйкин, Владислав Савостьянов, Виктор Дроздов. Серпуховские спортсмены заняли 20 призовых мест — 3 золотых, 10 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.