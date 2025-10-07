сегодня в 13:47

Пловцы из Орехово-Зуевского округа завоевали медали на Mad Wave Challenge 2025

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по плаванию «Mad Wave Challenge 2025». Турнир собрал более 600 спортсменов из 27 регионов России, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Пловцы спортивной школы «Феникс» из Орехово-Зуевского округа Тимофей Григорьев и Иван Глухов (тренер Татьяна Грановская) выступили достойно и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Тимофей Григорьев завоевал 4 медали: золотую медаль в комплексном плавании на 100 метров, серебряные медали в плавании вольным стилем и баттерфляем на дистанции 50 метров, бронзовую медаль в плавании вольным стилем на 200 метров.

«Тимофей продемонстрировал отличную технику и волю к победе, обойдя сильнейших соперников из разных регионов страны», — отметила Татьяна Грановская.

Иван Глухов занял 4 место в плавании на 50 и 200 метров на спине.

Ранее Тимофей Григорьев и Иван Глухов завоевали 9 медалей на областных соревнованиях RUZA-CUP.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.