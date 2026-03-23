Пловцы из Ленинского округа выиграли 7 медалей на чемпионате ЦФО

Пловцы из Ленинского округа завоевали семь медалей на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по плаванию, которые прошли с 18 по 21 марта в Калужской области. В составе сборной Московской области отличились воспитанники центра «Дельфин» Иван Гирев и Виктория Таранникова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Иван Гирев стал трехкратным победителем турнира. Он завоевал золото на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете. Спортсмен тренируется под руководством главного тренера сборной России по плаванию Андрея Шишина.

Виктория Таранникова выиграла две золотые медали на дистанциях 200 метров и 50 метров брассом. Также она стала серебряным призером на дистанции 200 метров комплексным плаванием и в эстафете. Ее наставник — тренер-преподаватель центра «Дельфин» Александра Таранникова.

«Успех наших пловцов на таком уровне — это результат системной работы и профессионализма как спортсменов, так и всего тренерского состава центра. Мы искренне гордимся ребятами и будем готовиться к новым победам», — сказала директор оздоровительно-образовательного центра «Дельфин» Гульнара Романадзе.

В соревнованиях участвовали более 1000 пловцов из разных регионов страны. По итогам турнира сборная Московской области завоевала 64 медали.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.