Пловец из Домодедова завоевал серебро Кубка мира в Австралии

Серебряную медаль Кубка мира по паралимпийскому плаванию завоевал пловец из Домодедова Никита Хлыстов в Австралии. В составе сборной России он стал вторым на дистанции 100 метров брассом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На международном турнире Хлыстов соревновался со 163 спортсменами из 12 стран. Серебро стало результатом многолетних тренировок и серьезной подготовки. Путь в спорт для него начинался как способ укрепить здоровье.

«Как это обычно бывает, начинаешь заниматься без каких-то мыслей на профессиональный спорт. Почти в шесть лет решили заняться плаванием, так как у него проблемы со спиной и с ногами. Пошли, чтобы укрепить спину, разработать ноги. И сразу взять серебро — это, конечно, гордость», — рассказала мама спортсмена Ольга Хлыстова.

Сам Никита признался, что старт на Кубке мира стал для него особенным.

«Смешанные ощущения. Интересно было, немного страшно и весело. Перед стартом пытался себя подбодрить. Наши поддерживали, шутили, помогали друг другу», — отметил он.

После возвращения домой спортсмен продолжил тренировки. Впереди два чемпионата России — в Саранске на короткой воде и в Калуге на длинной воде. Турнир в Калуге станет отборочным на чемпионат Европы.

«Будем дальше работать. Планируем выигрывать чемпионаты и отбираться на чемпионат Европы», — подчеркнула тренер Татьяна Субботина.

По ее словам, серебро Кубка мира — важный этап в карьере спортсмена и шаг к новым международным стартам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.