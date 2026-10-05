Плющев предрек преемнику Зубова недолгую работу в «Ладе»

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев считает, что новый наставник «Лады» вряд ли надолго останется на посту после ухода Павла Зубова, сообщает Metaratings.ru .

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 5 октября проинформировала об уходе Зубова. Игорь Горбенко из тренерского штаба команды стал исполняющим обязанности главного тренера.

«Большой сенсации тут нет. Когда тренер говорит, что не рассматривал варианты в ВХЛ, а только КХЛ, при этом не имея никакого опыта в КХЛ, никакой программы, стратегии формирования команды, то удивляться нечему. Когда команду создают, должна быть четкая стратегия и программа. Кто бы ни возглавил команду после Зубова, вряд ли он долго продержится. „Ладе“ будет тяжело вылезти оттуда, где она находится. Нужны неординарные меры и подходы, если руководство хочет сохранить команду, чтобы она была не просто статистом в лиге», — сказал Плющев.

Зубов возглавил «Ладу» перед началом нынешнего сезона. После 12 матчей в FONBET КХЛ клуб занимает десятое место в Западной конференции с пятью очками.

5 октября в 18:00 по московскому времени «Лада» примет на своем льду «Шанхай Дрэгонс».

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