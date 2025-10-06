сегодня в 13:43

Пять медалей завоевали спортсмены из Люберец на турнире по тяжелой атлетике

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали пять медалей регионального турнира по тяжелой атлетике, посвященного первому ректору Московской государственной академии физической культуры А. Н. Воробьеву, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире, который прошел на базе МГАФК, приняли участие более 70 юношей и девушек 2010 года рождения и младше из пяти муниципалитетов Московской области.

«Сразу пять воспитанников спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали награды регионального турнира. Первое место в своих весовых категориях заняли София Игнашова, Наталия Соколова, Иван Кузнецов и Глеб Сальников. Серебро у Глеба Фесенко», — сообщили в спортивной школе олимпийского резерва.

В СШОР уточнили, что тренируют спортсменов Иса Зулаев, Виктор Сулоев и Сергей Чеберин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.