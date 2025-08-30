Первый в России турнир по новой стрелковой дисциплине прошел в Подмосковье

В парке «Патриот» в Одинцовском округе в субботу прошли соревнования по практической стрельбе, на них приехали свыше 50 спортсменов. сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Руководитель аппарата Федерации практической стрельбы России (ФПСР) Артемий Роговой отметил, что федерация занимается развитием и популяризацией безопасного и квалифицированного обращения с оружием.

«Сегодняшние соревнования — это очень важный и нужный шаг в развитии нашего вида спорта. Организатором является региональное отделение Московской области — одно из самых у нас передовых, самых крупных по численности», — сказал Роговой.

По его словам, оружие –средство повышенного внимания. А чтобы проводить турниры на должном уровне, нужна соответствующая площадка. И в Подмосковье есть она одна из лучших в РФ — многофункциональный огневой центр парка «Патриот».

«Уверен, что мы и дальше вместе с нашим региональным отделением продолжим развивать сотрудничество. И в будущем, не побоюсь этих слов, практическая стрельба в Московской области может стать авангардом практической стрельбы в России», — добавил глава аппарата ФПСР.

На соревнования более 50 лучших стрелков из разных регионов страны, которые отлично владеют снайперскими винтовками. Они впервые состязались в классе винтовка динамическая PRS 600. В программе было восемь упражнений на дистанциях от 150 до 600 м.

«В этой дисциплине стрельба ведется из неустойчивых положений, вот сегодня только одно упражнение, где можно стрелять лежа. Различные приседы, винтовка в нестабильных положениях — как раз именно в этом-то и мастерство удержать, вовремя нажать и попасть в цель. Участвую вместе с командой, мы знакомы давно, уже налажено взаимодействие», — поделился один из участников Кирилл Лискин.

Фото - © Евгений Пронин

Он рассказал, что занимается стрельбой третий год. Пришел в соревнования, как и многие — из охоты. Сначала просто ездил со знакомыми за компанию, потом заинтересовался, втянулся, нашел друзей. В обычное время работает в IT-сфере.

Состязания проходят одновременно с финалом Кубка Подмосковья по стрельбе из пистолета и стрельбе из карабина пистолетного калибра.

Как пояснил и. о. главного тренера сборной Подмосковья по практической стрельбе, руководитель реготделения ФПСР Борис Крейндлин, турнир в регионе — отборочное соревнование, где участвуют спортсмены области, а также из 11 регионов страны от Калининграда до Якутии. Для спортсменов сделали индивидуальный и командный зачет. Данный турнир — сочетание скорости выполнения упражнений и точности.

«Предлагается определенная мишенная обстановка, стрелок сам выбирает порядок поражения мишени, с какой позиции, куда ему нужно прийти, переместиться. Чем точнее он выстрелит за меньшее время, тем лучше будет его результат. Все здесь профессионалы высочайшего уровня. За этими результатами стоят тяжелейшие тренировки на выносливость, координацию», — объяснил Крейндлин.

По его словам, в Подмосковье реготделение очень серьезно развивает этот вид спорта, а также достаточно быстрыми темпами. Спортсмены области занимают призовые места, получают награды на чемпионатах, кубках РФ по разным видам оружия. И многие стрелки переходят в команду Подмосковья, чтобы тренироваться и развивать карьеру.

«В планах проводить у нас в Подмосковье по каждому виду оружия и кубки, и чемпионаты», — подчеркнул и. о. главного тренера сборной региона.

Фото - © Евгений Пронин

На турнире работает высококвалифицированная судейская бригада под руководством спортивного судьи всероссийской категории, мастера спорта международного класса Сергея Андреева. В числе участников — кандидат в мастера спорта по практической стрельбе Светлана Курбатова из Котельников.

«В спорте я три года, в целом занимаюсь стрельбой пять лет. Преподаю иностранные языки, как-то подарили на день рождения вступительный курс в стрелковый клуб, так и затянуло. Стреляю из пистолета ЧЗ, серийный класс. Практическая стрельба — это всегда новые ощущения, адреналин, невозможно выразить словами. На этом матче мы стреляли в первую смену, но говорить о результатах еще рано, потому что соперники сильные», — поделилась Курбатова.

Турнир был организован Федерацией практической стрельбы России (ФПСР), Федерацией снайпинга РФ (ФСР), Федерацией практической стрельбы Московской области и Стрелковой лигой «Русские сезоны».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.