Первый этап всероссийского Спортивного диктанта состоялся в Мытищах

5 октября в Мытищах на ледовой арене имени В. И. Шалимова прошел первый всероссийский Спортивный диктант, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участниками стали воспитанники местной спортивной школы олимпийского резерва по хоккею, их тренеры, родители и все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте sportdiktant.ru.

Диктант включал 25 вопросов, охватывающих 8 тематических разделов среди которых — история олимпийского движения, мировые рекорды, новые виды спорта, принципы честной игры, здоровый образ жизни, Паралимпийские игры и другие.

Мероприятие было организовано под эгидой Министерства спорта России, а сам Спортивный диктант направлен на повышение уровня спортивной грамотности населения и популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни, о чем неоднократно говорили Президент и министр спорта РФ.

В России зарегистрировалось более 120 тысяч участников. Министерство спорта Московской области активно поддержало инициативу, при этом порядка 3000 жителей Подмосковья также приняли участие в диктанте.

Организатором площадки в Мытищах выступила спортивная школа олимпийского резерва по хоккею при поддержке Минспорта Московской области и администрации городского округа Мытищи. Проведение диктанта на «Арене Мытищи» имени Виктора Ивановича Шалимова, олимпийского чемпиона и Заслуженного мастера спорта СССР, добавило событию особый статус и значимость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.