Первые соревнования прошли в новом спорткомплексе Раменского округа

В Раменском открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Махова. 9 мая первыми его бассейн опробовали юные спортсмены из местной школы «Сатурн» на турнире «Вперед к победе», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично поприветствовал участников турнира и пожелал им новых спортивных достижений и побед. Открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса позволит развивать массовый спорт в регионе и готовить квалифицированных спортсменов.

«Плавать очень удобно. Бассейн хороший, вода легкая. Еще очень нравится дизайн, потому что панорамные окна — это всегда очень круто, очень атмосферно, и плавать становится в разы интереснее», — поделилась воспитанница спортшколы «Сатурн» Екатерина.

Также для спортсменов провели экскурсию по физкультурно-оздоровительному комплексу, который они оценили по достоинству.

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Махова включает в себя бассейн, тренажерные залы и другие площадки для занятий спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.