Пенсионеры Рузского округа завоевали бронзу спартакиады в Коломне

сегодня в 19:45

Команда пенсионеров Рузского муниципального округа 6 июня заняла третье место на десятой спартакиаде Московской области в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли на спортивных площадках конькобежного центра «Коломна». Их организовали союз пенсионеров Подмосковья и министерство физической культуры и спорта региона. Участники состязались в легкой атлетике на дистанции 1000 метров, плавании на 50 метров, настольном теннисе, шахматах, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе и комбинированной эстафете.

В спартакиаде приняли участие более 400 человек из 36 муниципалитетов Подмосковья. Представители Рузского округа замкнули тройку лидеров в комбинированной эстафете.

По итогам турнира сформируют сборную Московской области для участия в одиннадцатой спартакиаде пенсионеров России. Она пройдет с 3 по 8 сентября в Пензе.

«От всей души поздравляю команду пенсионеров с достойным результатом на областных соревнованиях — почетным третьим местом. Это яркий пример активного долголетия, силы духа и сплоченности», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он добавил, что спортсмены доказали: возраст не является преградой для побед, а опыт и мудрость помогают добиваться целей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.