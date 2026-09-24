Пенсионеры Рузского округа опробовали бодибар 22 сентября

Участники проекта «Активное долголетие» в Рузском округе 22 сентября освоили упражнения с бодибаром на мастер-классе в день открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мастер-класс прошел в отделении «Активного долголетия». Бодибар напоминает штангу без дисков: в фитнесе его используют как утяжелитель для силовых и функциональных тренировок. Многие участники впервые попробовали этот снаряд и отметили, что нагрузка отличается от упражнений с гантелями или собственным весом.

«Здорово видеть такой азарт в глазах старшего поколения и желание пробовать новое. Благодаря проекту «Активное долголетие» пенсионеры живут активной жизнью, заняты практически каждый день и посвящают время своему здоровью», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Проект «Активное долголетие» подтверждает слова о том, что на пенсии жизнь только начинается. Сегодня перед старшим поколением открыто множество дорог — занятие по душе найдет абсолютно каждый. Теперь стал доступен новый спортивный снаряд», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Информацию о проекте «Активное долголетие» в Рузском округе можно получить в социальном центре по телефону +7 (496) 275-03-68.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.