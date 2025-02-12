Пенсионеры Подмосковья могут поучаствовать во Всероссийском турнире по шашкам

Пенсионеры Московской области могут принять участие в первом всероссийском онлайн-турнире по шашкам. За победу будут бороться команды из различных регионов России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Соревнования пройдут 28 февраля дистанционно на специализированной онлайн-платформе Gambler. Победитель и призеры будут определены среди команд, в составе которых сыграют 3 человека: 2 мужчины 1964 года рождения и старше и 1 женщина 1969 года рождения и старше. Все участники коллектива должны проживать в одном регионе.

Заявки на участие в турнире подаются представителями команд в электронном виде по адресу.

Прием заявок осуществляется до 23:59 (время московское) 21 февраля 2025 года включительно.

Для качественной подготовки команд будет организован тренировочный турнир в дистанционном формате 25 февраля. Начало в 11:00 по московскому времени.

«Проведение всероссийского онлайн-турнира по шашкам среди пенсионеров позволит преодолеть географические барьеры и вовлечь как можно больше людей. Шашки — это наш культурный код, наша душа и наша история. Вместе мы можем создать условия для регулярных занятий шашками, организовать физкультурно-массовые и оздоровительные мероприятия для наших пенсионеров», — отмечает президент федерации шашек России, председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин.

Соревнования приурочены ко Дню защитника Отечества и проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.