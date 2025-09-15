«Парковый кросс» прошел в Щелкове

сегодня в 17:35

В городском округе Щелково в минувшую субботу, 13-го сентября, прошло культурно-оздоровительное мероприятие «Парковый кросс». Организаторами спортивного состязания выступили представители Щелковского отделения МГЕР совместно с дирекцией парка. Мероприятие «Парковый кросс» прошло на базе парка «Детский городок» в виде дружеских соревнований, где любой желающий мог попробовать себя во множестве разнообразных активностей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия для всех участников молодогвардейцы организовали флешмоб-разминку «В ритме парка», эстафеты для детей «Чемпионы», викторину «Здоровая Еда», а также забег «Скорость природы».

Кроме того, для участников проекта «Активное долголетие» в рамках «Паркового кросса» был организован мастер-класс по аэробике и восстановлению организма.

Мероприятия такого формата играют важную роль в формировании здорового образа жизни среди населения, способствуют развитию физической активности и социальной интеграции разных возрастных групп. Они помогают создать условия для активного отдыха и вдохновляют жителей города вести активный образ жизни вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Таким образом, подобные инициативы становятся важным элементом городской культуры и залогом благополучия местного сообщества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.