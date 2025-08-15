Открытый предсезонный хоккейный турнир памяти Олега Шиховцева пройдет в Балашихе
Фото - © Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации г.о. Балашиха
Любительские коллективы смогут принять участие в открытом предсезонном хоккейном турнире в Балашихе. Спортивная встреча посвящена памяти Олега Шиховцева.
Олег Шиховцев погиб 22 марта 2024 года во время теракта в «Крокус Сити Холле». Во время нападения террористов Олег прикрыл собой жену и дочь.
Турнир будет включать в себя групповой этап и плей-офф. Сроки проведения матчей с 10 сентября по 10 октября в будние дни с 20:00.
Заявку на участие можно подать до 29 августа. Возраст участников: 35+.
В турнире допускается участие:
— 4 СПШ (без вратаря);
— вратарь — СПШ, занимает два слота и допускается еще 2 полевых СПШ 35+, если СПШ 18+, такой один игрок занимает два слота;
— любители продвинутого уровня приравниваются к СПШ по количеству игроков;
— допускается участие 2-х игроков 18+, если в команде нет СПШ 35+;
— участие в плей-офф СПШ при минимальном количестве игр в регулярке 2 игры.
