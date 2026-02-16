Открыт прием заявок на конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

Торжественная церемония открытия прошла в столичном Дворце спорта «Мегаспорт», где собрались почетные гости. Среди них были президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, генеральный директор лиги, известная баскетболистка и двукратный призер Олимпийских игр Илона Корстин, президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, а также глава Российской федерации баскетбола, бронзовый призер Олимпиады и чемпион Европы Андрей Кириленко.

Чтобы подчеркнуть универсальность спорта и привлечь внимание к баскетболу как к доступному для всех виду, мероприятие приурочили к важному спортивному событию. Михаил Дегтярев выполнил символическое вбрасывание мяча перед началом матча Единой лиги ВТБ между командами ЦСКА и «Уралмаш». Конкурс с каждым годом открывает все больше инициатив в разных дисциплинах, и баскетбольных проектов среди них становится особенно много.

«Президент Владимир Владимирович Путин поставил перед нами цель: к 2030 году не менее 70% граждан России должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Её достижению в том числе способствует конкурс “Ты в игре”. С каждым сезоном он становится более масштабным: растет число участников, появляются проекты с новыми направлениями спорта. За 5 сезонов на конкурс поступило более 21 тыс. заявок со всей страны. Важно, что в их числе есть проекты, уже развивающие адаптивный и фиджитал спорт, возрождающие наши традиционные виды. Приглашаем авторов ярких спортивных проектов принять участие в 6 сезоне и получить дополнительную поддержку для их реализации!» – отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Основная цель конкурса «Ты в игре» — выявлять и поддерживать перспективные инициативы, которые способствуют привлечению россиян к активному образу жизни. Проект реализуется ежегодно в рамках государственной программы «Спорт России» под эгидой Министерства спорта.

«Старт нового сезона конкурса «Ты в игре!» – это часть системной работы Минспорта по вовлечению граждан в регулярную физическую активность. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что спорт помогает формировать характер и прививает ценности здорового образа жизни. Именно на это нацелен конкурс «Ты в игре», который проводится в рамках комплексной госпрограммы «Спорт России». В шестом сезоне предусмотрен серьезный призовой фонд: победители в номинациях получат по 500 тыс.рублей, а обладатель гран-при – 1 млн рублей. Помимо финансовой поддержки участникам доступен образовательный акселератор, помощь экспертов отрасли, консультации по доработке проектов и привлечению партнеров. Все это – ценная поддержкой для их инициатив. За пять сезонов конкурс объединил тысячи проектов в таких областях, как массовый, детско-юношеский, адаптивный спорт, поддержка ветеранов СВО и других. Проекты, участвовавшие конкурсе, объединяют более 20 млн человек по всей стране. Среди них как авторов небольших локальных инициатив, так и масштабных проектов, и комплексных цифровых решений. Для многих из них поддержка Минспорта в рамках конкурса стала хорошим импульсом для развития и масштабирования», – подчеркнул Михаил Дегтярев.

В новом, шестом сезоне участники смогут побороться за победу в пяти основных номинациях: «Точка старта», «Масштаб», «Дети в спорте», «Трансформация в спорте» и «Безграничные возможности». Кроме того, партнеры конкурса учредили три дополнительные номинации — «Корпоративный спорт», «Спортивный туризм» и «Медиа». Победители в каждой из них получат денежные призы, а проекты, которые поддержит народное голосование, будут отмечены специальными наградами.

«Конкурс “Ты в игре” к шестому сезону сформировал вокруг себя уникальное сообщество единомышленников, вдохновленных спортом. Для них участие в конкурсе становится прекрасной возможностью проявить себя, громко заявить о своем проекте и расширить его аудиторию. С нетерпением ждем интересных и ярких проектов, вовлекающих людей в активный образ жизни, и желаем удачи всем конкурсантам!» – сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Оценивать работы участников будет авторитетное жюри. В экспертный совет шестого сезона вошли прославленные спортсмены и специалисты: пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, призер Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, спортивный журналист Дмитрий Губерниев, спортивный предприниматель Владимир Волошин, многократный чемпион по бодибилдингу Дмитрий Яшанькин, экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев и многие другие. Таким образом, авторы проектов получат развернутую обратную связь от команды настоящих профессионалов.

Для полуфиналистов и финалистов конкурса предусмотрена образовательная программа. Они станут участниками акселератора, разработанного Российским Международным Олимпийским Университетом. В рамках обучения они будут работать с наставниками и экспертами, осваивать практические навыки в области спортивного менеджмента, посещать вебинары и получать рекомендации по развитию и масштабированию своих инициатив. Дополнительную поддержку окажут информационное освещение и интерес со стороны зрителей.

Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие в стране, а также российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие спортивные проекты. Это могут быть и семейные команды с детьми до 18 лет. Для регистрации необходимо заполнить форму на официальном портале тывигре.рф.

Заявки на шестой сезон Всероссийского конкурса «Ты в игре» принимаются до 31 марта 2026 года. Церемония награждения победителей запланирована на лето 2026 года в Москве. Вся актуальная информация о конкурсе будет оперативно публиковаться на сайте тывигре.рф. Организатором конкурса выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках госпрограммы «Спорт России».