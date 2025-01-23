Отдали преимущество: форвард «Трактора» прокомментировал поражение от «Сибири»

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин заявил, что причиной поражения сборной в матче регулярного чемпионата FONBET КХЛ стали хорошая оборона «Сибири» и то, что команда с самого начала отдала преимущество сопернику, сообщает Metaratings.ru .

«Много догоняли, с самого начала дали преимущество сопернику. Хотя создавали моменты, но никак не могли забить, шайба не заходила в ворота — не догнали», — сказал футболист.

По его словам, этот матч можно сравнить с недавней игрой в Челябинске, отличий почти нет: оба были быстрыми и очень равными, до последней секунды была возможность сравняться.

Также Кадейкин назвал Бенуа Гру очень требовательным тренером и подчеркнул, что новички очень хорошо вливаются в команду «Трактора», но прошло совсем немного времени. Когда кто-то получает травму, вносятся коррективы в тренировки.

Сейчас «Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Востока, но в матче с «Сибирью» команда потерпела поражение со счетом 3:4.