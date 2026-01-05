Определились победители второй «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонки чемпионов»
Фото - © «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонки чемпионов»
В Рязанской области 4 января прошел финал смешанной гонки лыжников и биатлонистов в уникальном формате, сообщили РИАМО организаторы мероприятия.
На рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января прошли первые в 2026 году лыжно-биатлонные соревнования «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» в формате смешанной эстафеты с масс-стартом с общим призовым фондом 14 млн рублей.
Перед главным стартом 3 января прошел квалификационный этап, по итогам которого в формате жеребьевки были определены 10 команд, в каждую из которых входит лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка.
4 января первыми на снег вышли юниоры и ветераны зимних видов спорта, среди которых глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и Сергей Колесников — управляющий партнер компании «ТЕХНОНИКОЛЬ», выступающий спонсором российского биатлона и идейным вдохновителем этих соревнований.
Всего за оба дня событие посетило более 16 тысяч человек из различных регионов. Помимо Москвы и Рязани на трибунах были представлены Воронеж, Пермь, Тула, Челябинск, Ханты-Мансийск и др., а также команда болельщиков из Республики Беларусь.
По оценкам организаторов, треть посетителей — семьи с детьми. Для них были организован обогреваемый шатер 500 м², где можно было пройти мастер-классы, поиграть в настольные игры и нанести аквагрим, а сама развлекательная территория была оборудована теплыми туалетами. Гостей встречали Дед Мороз и символ Рязанской области — грибок с глазами.
Зрители также могли пройти квест от организатора — компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» — и получить призы в виде подписанных автограф-карт звездных спортсменов.
«Мы достигли главной цели — создали атмосферу праздника, которой могли насладиться не только фанаты спорта, но также жители Рязанской области и гости „Новогодней столицы России“ — самой Рязани. Нам важно, чтобы как можно больше людей начали год со спортом, получили впечатления, а в идеале — привлекли людей на сторону спортивного образа жизни», — отметил совладелец и управляющий партнер компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Колесников.
«Здесь собрались лучшие из лучших из России и Беларуси. Потрясающая гонка, до последнего момента интрига — вот это то, что мы так любим в спорте. Время пролетело, как одна минута. Хочу поблагодарить организаторов — Союз биатлонистов России, Федерацию лыжных гонок России и, конечно, „ТЕХНОНИКОЛЬ“. Благодаря Сергею Колесникову в Рязани есть биатлон, есть вот этот замечательный биатлонный комплекс, есть наша Гонка чемпионов», — сказал в ходе награждения губернатор Рязанской области Павел Малков.
Он также поблагодарил техническую команду и всех, кто внес свой вклад, чтобы событие состоялось.
Победителями стали:
1. Команда Степановой (Н. Шевченко, Степанова, Усов, Якимушкин) — 1:35:22.8 (0+6)
2. Команда Логинова (Сливко, Баранова, Логинов, Мальцев) +1:03.1 (0+11)
3. Команда Смольского (Плюснина, Сорина, Смольский, Горбунов) +1:03.9 (0+7)
Общий призовой фонд составит 12 млн рублей, при этом компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» берет на себя выплату НДФЛ. Распределение призовых по командам:
Место
На команду
Место
На команду
1
2 000 000
6
1 000 000
2
1 800 000
7
900 000
3
1 600 000
8
800 000
4
1 400 000
9
700 000
5
1 200 000
10
600 000
Организаторами выступают Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России при поддержке губернатора Рязанской области и титульного спонсора — компании «ТЕХНОНИКОЛЬ».
