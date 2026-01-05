Определились победители второй «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонки чемпионов»

На рязанском стадионе «Алмаз» 3 и 4 января прошли первые в 2026 году лыжно-биатлонные соревнования «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» в формате смешанной эстафеты с масс-стартом с общим призовым фондом 14 млн рублей.

Перед главным стартом 3 января прошел квалификационный этап, по итогам которого в формате жеребьевки были определены 10 команд, в каждую из которых входит лыжник, лыжница, биатлонист и биатлонистка.

4 января первыми на снег вышли юниоры и ветераны зимних видов спорта, среди которых глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и Сергей Колесников — управляющий партнер компании «ТЕХНОНИКОЛЬ», выступающий спонсором российского биатлона и идейным вдохновителем этих соревнований.

Всего за оба дня событие посетило более 16 тысяч человек из различных регионов. Помимо Москвы и Рязани на трибунах были представлены Воронеж, Пермь, Тула, Челябинск, Ханты-Мансийск и др., а также команда болельщиков из Республики Беларусь.

По оценкам организаторов, треть посетителей — семьи с детьми. Для них были организован обогреваемый шатер 500 м², где можно было пройти мастер-классы, поиграть в настольные игры и нанести аквагрим, а сама развлекательная территория была оборудована теплыми туалетами. Гостей встречали Дед Мороз и символ Рязанской области — грибок с глазами.

Зрители также могли пройти квест от организатора — компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» — и получить призы в виде подписанных автограф-карт звездных спортсменов.

«Мы достигли главной цели — создали атмосферу праздника, которой могли насладиться не только фанаты спорта, но также жители Рязанской области и гости „Новогодней столицы России“ — самой Рязани. Нам важно, чтобы как можно больше людей начали год со спортом, получили впечатления, а в идеале — привлекли людей на сторону спортивного образа жизни», — отметил совладелец и управляющий партнер компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Сергей Колесников.

«Здесь собрались лучшие из лучших из России и Беларуси. Потрясающая гонка, до последнего момента интрига — вот это то, что мы так любим в спорте. Время пролетело, как одна минута. Хочу поблагодарить организаторов — Союз биатлонистов России, Федерацию лыжных гонок России и, конечно, „ТЕХНОНИКОЛЬ“. Благодаря Сергею Колесникову в Рязани есть биатлон, есть вот этот замечательный биатлонный комплекс, есть наша Гонка чемпионов», — сказал в ходе награждения губернатор Рязанской области Павел Малков.

Он также поблагодарил техническую команду и всех, кто внес свой вклад, чтобы событие состоялось.

Победителями стали:

1. Команда Степановой (Н. Шевченко, Степанова, Усов, Якимушкин) — 1:35:22.8 (0+6)

2. Команда Логинова (Сливко, Баранова, Логинов, Мальцев) +1:03.1 (0+11)

3. Команда Смольского (Плюснина, Сорина, Смольский, Горбунов) +1:03.9 (0+7)

Общий призовой фонд составит 12 млн рублей, при этом компания «ТЕХНОНИКОЛЬ» берет на себя выплату НДФЛ. Распределение призовых по командам:

Место На команду Место На команду 1 2 000 000 6 1 000 000 2 1 800 000 7 900 000 3 1 600 000 8 800 000 4 1 400 000 9 700 000 5 1 200 000 10 600 000

Организаторами выступают Союз биатлонистов России и Федерация лыжных гонок России при поддержке губернатора Рязанской области и титульного спонсора — компании «ТЕХНОНИКОЛЬ».

