Определились победители и призеры Кубка футбольных мам в Одинцове

На стадионе «Центральный» в Одинцовском городском округе 14 команд сразились за Кубок футбольных мам, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Разминку для всех участников соревнований провели игроки волейбольного клуба «Заречье-Одинцово»: Ульяна Ермолаева, Софья Полетаева и Ульяна Смирнова.

​«Мы с удовольствием поддержали данное мероприятие и провели разминку перед началом игр. Рады были стать частью футбольного праздника и получить благодарность от организаторов. Нас с проектом связывает еще и то, что футбольная мама Надежда Черная организует этот проект в Брянске, а у нас в молодежной команде играет ее дочь Анастасия Черная», — сообщили в пресс-службе клуба «Заречье-Одинцово».

​Также на церемонии открытия зрители и спортсмены смогли насладиться выступлением детского хора «Катюша» из лицея № 34 городского округа Мытищи.

​Победителями «Бриллиантовой лиги» в рамках Кубка футбольных мам стала команда «Мамазонки» из г. о. Мытищи. Вслед за ними расположился клуб «Легион» из г. о. Солнечногорск. И замкнули тройку призёров «Футбольные мамы Москвы-2».

​Лучшим игроком данной лиги была признана Олеся Березняк из команды «Мамазонки» г. о. Мытищи. На позиции голкипера отличилась Марина Савельева из клуба «Днепр». Лучшим защитником стала Наталья Ермилова из команды «Футбольные мамы Москвы», а нападающим — Ольга Конина из солнечногорского «Легиона».

​В «Платиновой лиге» золотые медали на счету «Футбольных мам Москвы-1». Серебро у команды «Спартак» из Брянска. И на третью ступень пьедестала поднялись футболистки клуба «Апельсинки» из Новой Москвы.

​Анна Михайлова из «Апельсинок» стала лучшим игроком лиги. В игре в воротах не было равных Гуле Мирзаевой из команды «Футбольные мамы Москвы-1». В нападении отличилась игрок брянского «Спартака» Лада Смоляк. И лучшим защитником была признана Надежда Федотова из клуба «Драйв» г. о. Балашиха.

​Вместе с тем обладателями «Кубка Надежды» стали «Мамы Ястребов» из Серпухова.

​В «Кубке футбольных мам» в Одинцове приняли участие 14 команд из Московской области, Москвы, Брянска, Смоленска и Смоленской области. Подмосковье было представлено сразу семью клубами: «Мамы Ястребов» г. о. Серпухов, «Мамазонки» г. о. Мытищи, «Драйв» г. о. Балашиха, «Зоркий-2» г. о. Красногорск, «Футбольные мамы Знамя труда» Орехово-Зуевский г. о., «Легион» г. о. Солнечногорск и «Футбольные мамы Большевик» г. о. Серпухов.

​Отметим, что каждый игрок получил от организаторов АНО «Футбольные мамы» уникальную медаль на память об участии, а командам, занявшим призовые места, достались специальные награды от министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подробную информацию о проведении турниров можно найти в официальном сообществе в VK. Регистрация команд доступна на сайте: fmcup.ru.

​Соревнования на «Кубок футбольных мам» проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.