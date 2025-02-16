Олимпийский чемпион провел в Реутове мастер-класс для детей

На встречу с титулованным спортсменом пришли больше сотни самбистов и гимнастов. Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта показал детям упражнения и поделился хитростями, позволяющими добиться лучших результатов. Затем он пообщался с воспитанниками спортшколы и устроил автограф-сессию.

Спортсмен отметил, что подобные встречи важны не только для начинающих гимнастов, но и для него самого. «Когда видишь радость и счастье в глазах детей, получаешь невероятные эмоции. Каждый спортсмен, добившийся определенных высот, должен уделять этому время», — сказал он.

Артур Далалоян рассказал и о своем участии в экстремальном шоу «Титаны» на ТНТ, назвав это «вызовом самому себе». «Это невероятный проект, для меня он стал проверкой на прочность», — добавил спортсмен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.