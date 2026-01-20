Олег Пономарев из Подмосковья выиграл этап Кубка мира по лыжным гонкам в Германии

Параатлет Олег Пономарев из Подмосковья стал победителем и серебряным призером этапа Кубка мира по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата, который прошел в Финстерау, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Олег Пономарев, представляющий региональный Центр паралимпийских, неолимпийских и сурдлимпийских видов спорта, вошел в состав сборной России вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым. В заключительный день соревнований мужская национальная команда одержала победу в эстафете 4x2,5 км. В составе сборной выступили Олег Пономарев с Андреем Романовым, Виталий Малышев, Александр Проньков и Владислав Лекомцев.

Накануне Пономарев завоевал серебро в спринте классическим стилем среди спортсменов с нарушением зрения, уступив 0,19 секунды представителю Китая. Всего в соревнованиях приняли участие 17 российских параатлетов, национальная команда завоевала три золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Кубок мира по паралимпийским лыжным гонкам проходил с 14 по 18 января в Финстерау (Германия) и собрал около 200 спортсменов из 25 стран. Этап Кубка мира стал отборочным соревнованием перед Паралимпийскими играми, которые состоятся в марте 2026 года в Италии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.