Около 25 медалей завоевали егорьевские тхэквондисты на международных соревнованиях

В Котельниках состоялся международный турнир «Стихия Земли» по тхэквондо Московской областной физкультурно-спортивной организации «Запад-Восток». Егорьевск на соревнованиях представили 19 спортсменов под руководством тренера Гульназ Мингажевой, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир проходил по 3-м дисциплинам:

Керуги — спортивный бой;

Пумсе — технический комплекс;

Земита — скоростная набивка.

За 2 дня соревнований егорьевцы показали отличный результат и добавили в копилку сборной Егорьевска по тхэквондо 14 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых медали. Об этом сообщили в Управлении спорта и молодежной политики муниципалитета.

В категории «Ветераны К1» тренер сборной Егорьевска ОРФСО МО «Запад-Восток» Гульназ Мингажева завоевала 1-е место и «Пояс Чемпиона» 2024–2025 гг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.