Около 1000 спортсменов преодолели дистанции на «Кроссе нации» в Шатуре

Всероссийский день бега «Кросс нации» стартовал в Шатуре. В этом году «Кросс нации» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники не только показали свои спортивные навыки, но и отдали дань памяти тем, кто защищал Родину, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Шатура — спортивный центр притяжения, здесь уже более 20 лет проходит «Кросс нации». День бега осенью уже стал традицией для легкоатлетов. В этом году на старт вышли почти 1000 бегунов: не только профессионалы, но и любители.

Самой юной участнице забега Есении Дмитриевой почти 1 год и 9 месяцев. Ее родители — спортсмены и с младенчества приучают дочь к спорту.

«Каждый день гуляли, тренировались, бегали, лазили по песочным буграм и преодолевали песочные препятствия», — рассказала мама Есении Ксения Дмитриева о подготовке к соревнованиям.

Дистанции были определены под разные возрастные группы и силы участников, которые могли преодолеть 1000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м или 12000 м. Дошкольники и младшие школьники бежали 1 км, а на самую длинную дистанцию допускались только мужчины старше 20 лет.

Победителей забегов наградили кубками и медалями, а заряд бодрости получили все без исключения спортсмены.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.