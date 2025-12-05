Нижнее белье и умопомрачительные ноги: Загитова показала откровенный образ

Фигуристка Алина Загитова вышла в свет в бюстгальтере и мини-юбке

Российская фигуристка Алина Загитова появилась на светском мероприятии в откровенном наряде. Девушка решила выйти в свет в бюстгальтере и мини-юбке. Фотографиями она поделилась в своем Telegram-канале .

Загитова посетила вечеринку в честь дня рождения журнала «Мнение редакции* может не совпадать». Для мероприятия она нарядилась в укороченный жакет, под которым виднелся черный кружевной бюстгальтер, а также в мини-юбку.

Спортсменка дополнила образ туфлями на высоком каблуке. Также она отстригла короткую челку. Звезда позировала для фото, демонстрируя роскошную фигуру и длинные стройные ноги.

В комментариях под постом поклонники поинтересовались, действительно ли спортсменка отстригла короткую челку или же надела парик. Они назвали ее образ сексуальным.

Ранее другая российская фигуристка, Елизавета Туктамышева, заявила об окончании спортивной карьеры. Она призналась, что для нее фигурное катание — это маленькая жизнь.

