Названы самые посещаемые зимой горнолыжные склоны Московского региона

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700 тыс человек более 2 раз посетили горнолыжные склоны Москвы и области

Цифровая экосистема ПАО «МТС» проанализировала активность любителей горнолыжных дисциплин в Московском регионе с декабря 2024 года по март 2025 года. В общей сложности подмосковные и столичные снежные склоны за сезон посетили в среднем более 2 раз около 700 тыс. человек, сообщили РИАМО в пресс-службе компании.

С помощью платформы «МТС Геоэффект» на основе обезличенных данных специалисты смогли изучить посещаемость 11 самых крупных горнолыжных локаций региона с трассами длиной от 200 м.

С учетом малоснежной зимы, которая стала в стране второй самой теплой в истории наблюдений, для анализа специалисты взяли только горнолыжные комплексы с возможностью искусственного оснежнения.

В Москве самой посещаемой площадкой стал горнолыжный комплекс «Кант» на Нагорной. На него пришлось 40% всех посещений. Затем идет спорткомплекс «Воробьевы горы» с долей в 18%. Топ-3 замкнул многофункциональный спортивно-экологический комплекс «Лата Трэк» с 15%.

В Подмосковье число самых популярных локаций вошли горнолыжный курорт Леонида Тягачева в деревне Щуколово Дмитровского округа, спортпарк «Волен-Степаново» в Яхроме и комплекс «Лужки Клуб» в городском округе Истра.

Всего на столичные горнолыжные комплексы пришлось 90% посещений, на подмосковные — 10%.

Среди общего числа любителей лыжных спусков в парках региона доля приезжих из других субъектов РФ составила 17%, иностранцев — 13%. Наиболее активная возрастная группа — от 35 до 44 лет; 58% посетителей — мужчины, 42% — женщины.

По статистике, лыжи — семейное увлечение. Так, 2/3 катающихся — родители. К местам зимних рекреаций проще добираться на личном авто: 64% катающихся — владельцы машин.

Пики посещаемости спорткомплексов пришлись на первую каникулярную неделю 2025 года, а также на последние выходные дни января. Самым популярным временем стал период с 14 до 16 часов.