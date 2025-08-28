Названы лучшие и худшие виды спорта для младших школьников

Врач Демьяновская: школьникам в младших классах лучше не заниматься теннисом

Бег, плавание и гимнастика укрепляют осанку ребенка, а вот тяжелые тренировки, бокс и теннис могут навредить позвоночнику, сообщила РИАМО врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Для младших школьников оптимальны динамичные аэробные виды активности — бег, плавание, гимнастика, танцы, подвижные игры на улице. Такие занятия развивают мышцы спины и пресса, формируют правильную осанку и укрепляют опорно-двигательный аппарат. Полезны и простые упражнения дома: разминка, наклоны, растяжка, приседания. Они помогают поддерживать тонус мышц, разгружать позвоночник после долгого сидения», — сказала Демьяновская.

Важно, чтобы физическая активность присутствовала ежедневно, подчеркнула врач.

«Помните, что не любые нагрузки полезны. Например, не нужно увлекаться тяжелыми силовыми тренировками, а также резкими ударными упражнениями, асимметричными нагрузками. Плохо подходит бокс и единоборства с постоянным доминированием одной руки, теннис, занятия с гирями и штангами», — рассказала специалист.

Демьяновская пояснила, что они могут привести к травмам или усугублению мышечного дисбаланса.