На Паралимпиаду в Италии вылетели первые представители делегации РФ

Первая часть российской паралимпийской делегации отправилась в Италию для участия в Паралимпиаде, которая состоится с 6 по 15 марта. Об этом сообщил глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, пишет ТАСС .

«В Италию на Паралимпийские игры из аэропорта Внуково вылетела первая штабная группа паралимпийской делегации Российской Федерации», — отметил Рожков.

По словам Рожкова, после прибытия на место задачи делегации включают приемку жилых помещений для команд, технических зон в олимпийских деревнях, транспортных средств, а также решение прочих организационных вопросов у представителей принимающей стороны.

В составе делегации будут такие спортсмены, как горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина. В лыжных гонках страну представят Иван Голубков и Анастасия Багиян, а их лидером выступит Сергей Синякин. В соревнованиях по сноуборду примут участие Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

