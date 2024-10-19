​Сотрудник центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Надия Черешнева выступила на стратегической сессии XII международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе с докладом «Практика по выполнению требований федеральных стандартов спортивной подготовки». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​«Мы рассказывали о том, что бы мы хотели предложить к изменению в общей тенденции подготовки новой серии федеральных стандартов. Сегодня очень много говорилось про общие стандарты подготовки, было много статистики, но, к сожалению, очень мало практики. Поэтому, мы надеемся, что эта встреча не последняя, обсуждения продолжатся и те актуальные вопросы, которые мы озвучили сегодня, будут услышаны и реализованы, в том числе и с нашей же помощью», — прокомментировала начальник отдела координации деятельности и методического обеспечения организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва Московской области при центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Надия Черешнева.

​Стратегическая сессия «Система спортивной подготовки в детско-юношеском спорте» была посвящена развитию детско-юношеского спорта, а также вопросам подготовки спортивного резерва. Кроме того, в ходе сессии были затронуты темы финансирования спортивной подготовки и соревновательной деятельности. Вместе с тем обсуждались и последние поручения президента РФ.

​Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в городе Уфа с 17 по 19 октября 2024 года. Форум проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.